La Regione mette a disposizione 4,4 milioni di euro per un bando a due finestre: 2019 e il 2020. Anche il Veneto ha appena messo in campo incentivi per l'accumulo da FV.

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato il bando del Veneto, la Giunta regionale della Lombardia mette a disposizione 4,4 milioni di euro per una nuova misura di incentivazione a favore della diffusione dei sistemi di accumulo dell’energia da impianti fotovoltaici per favorire l’aumento del consumo in loco.

Il nuovo bando – spiega una nota della Regione – prevede una doppia finestra temporale per l’erogazione dei contributi su due anni, per il 2019 e il 2020.

“Si tratta della terza edizione del bando – ha sottolineato l’assessore agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche Massimo Sertori – rivolto a privati cittadini residenti in Lombardia, che hanno già installato un impianto fotovoltaico, o che sono intenzionati ad acquistarlo integrato con sistemi di accumulo di energia elettrica. L’obiettivo è, ancora una volta, sulla scia del successo e dell’esperienza maturata nelle edizioni precedenti, di aumentare l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili locali”.

“Oltre alla possibilità di mettere in rete l’energia prodotta e non consumata – ha spiegato – il bando accumulo consentirà di immagazzinare una parte dell’energia prodotta da impianto fotovoltaico e darà maggior beneficio ai cittadini, abbattendo i costi in bolletta”.

