Le batterie a stato solido pronte per la fase industriale e altre innovazioni

Immaginiamo che alla fine del XIX secolo le persone che incontrarono la prima auto creata da Rudolf Diesel in giro per le campagne tedesche, abbiano commentato: “ma guarda che aggeggio… e se si rompe chi lo ripara? Il maniscalco? A un cavallo gli basta l’erba, ma se finisci in mezzo alla campagna con quella roba puzzolente che brucia, sei fregato. Per non dire di quanto è lento: un pony va più veloce”. E così via.

Oggi sorridiamo di loro: non potevano avere la visione necessaria per capire che quella prima vetturetta si sarebbe evoluta in pochi decenni in veicoli sempre più sofisticati, tirandosi dietro tutte le infrastrutture necessarie, dai distributori alle officine, fino a conquistare l’industria e il mondo.

Non dovremmo fare troppo i superiori, perché in realtà siamo più o meno nella loro stessa situazione quando commentiamo le attuali auto elettriche a batteria: “costano troppo”, “le batterie non hanno abbastanza autonomia”, “la ricarica prende una infinità di tempo”, e via dicendo.

Eppure, come l’auto di Diesel, quelle elettriche sono appena all’inizio della loro evoluzione.

È pur vero che esistevano già 120 anni fa, ed è vero che le batterie al litio ci sono già da 30 anni, ma solo ora la diffusione dei mezzi elettrici è diventata così grande e capillare, da convogliare in quel settore gli enormi capitali necessari alla ricerca per migliorarne le prestazioni e all’industria per ottimizzare la produzione. E i risultati stanno ormai per arrivare.

Un altro tassello di questo continuo progresso nel comparto sembra arrivare da un annuncio “a sorpresa” della Samsung, il gigante coreano dell’elettronica che, fra le tante altre sue attività, è anche uno dei maggiori player mondiali nel campo delle batterie al litio: ha annunciato che inizierà a commercializzare su larga scala le prime batterie al litio a stato solido entro il 2027.

La Samsung avrebbe bruciato sullo sprint i cinesi di BYD e altri produttori di batterie e auto che poche settimane fa si erano uniti a un progetto governativo per sviluppare accumulatori a stato solido entro il 2030.

Cosa sono le batterie a stato solido

Batteria a stato solido vuol dire un dispositivo di accumulo elettrico dove l’elettrolita liquido disposto fra catodo e anodo, viene sostituito con uno solido.

In modo contro intuitivo, un elettrolita solido, in genere composto di solfuri metallici, è in grado di far muovere gli ioni litio fra gli elettrodi, bloccando contemporaneamente gli elettroni che devono invece passare attraverso il circuito esterno, in modo più facile e veloce di quanto consentano oggi quelli liquidi.

Inoltre, l’elettrolita solido risolve uno dei punti deboli delle attuali batterie al litio: la grande infiammabilità. I casi di roghi di auto elettriche possono essere infatti innescati soprattutto dagli elettroliti liquidi, che sono composti organici estremamente volatili e infiammabili, cortocircuiti creati da aghi di litio metallico che crescono sull’anodo e finiscono per unire i due elettrodi. Un elettrolita solido gli impedirebbe invece di farlo.

Infine, gli elettroliti solidi consentono un impacchettamento ancora più stretto dei componenti delle batterie al litio e quindi, uniti ad anodi e catodi di ultima generazione, una densità di energia accumulata altissima: secondo Samsung le sue future batterie a stato solido avranno una densità energetica di 900 Wh/l, circa il doppio della media batteria al litio oggi in commercio.

Cosa vogliono dire questi tre punti di forza delle batterie a stato solido? In pratiche che le auto elettriche, oltre ad essere più sicure, richiederanno batterie molto più piccole e leggere, e quindi più economiche, capaci di ricaricarsi anche molto velocemente.

Insomma, se Samsung manterrà le promesse, dal 2027 vedremo girare auto elettriche che non avranno più nulla da invidiare a quelle a motore a scoppio quanto ad autonomia e velocità di rifornimento, anche se inizialmente, per i bassi volumi di produzione, verranno riservate a mercati di nicchia, come aerei elettrici o veicoli di lusso. Ma si sa che una volta avuto successo un’innovazione tecnologica ci mette poco a crollare di prezzo e a diffondersi.

La concorrenza a Samsung

Gli altri staranno a guardare il trionfo Samsung? No di certo. A parte i cinesi, anche Toyota, che possiede 1.000 brevetti riguardanti batterie allo stato solido ha annunciato che inizierà a commercializzarle dal 2028, così come, su tempi più lunghi, intenti simili hanno dichiarato Nissan, Honda, Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, BMW e Ford.

Insomma, lo stato solido sta emergendo come la prossima tecnologia di base per i trasporti elettrici, un nuovo gradino da cui partire per rilanciarli in vista della sostituzione totale dei motori termici.

E chissà che magari, incrociando questa tecnologia con altre, come la sostituzione del litio con sodio o magnesio, non si arrivi alla fine non solo ad accumulatori superperformanti, ma anche più sostenibili, perché basati su elementi chimici molto comuni, ad esempio estraibili dall’acqua di mare.

La frenetica ricerca sugli accumuli

Intanto le novità e gli studi nel campo delle batterie si susseguono ormai senza sosta, e quella di Samsung spicca solo per la sua prossimità alla fase commerciale. Altre invece la battono per originalità.

Un’altra compagnia sudcoreana, Standard Energy, ha annunciato che fra un paio di anni aprirà una fabbrica di batterie al vanadio. E non intende batterie a flusso (quelle con gli elementi che scambiano elettroni contenuti come soluzione in serbatoi), dove il vanadio, metallo della famiglia del ferro, l’ha fatta finora da padrone, ma batterie simili a quelle al piombo o al litio.

“Il grande vantaggio del vanadio è che ha più stati di ossidazione, non uno solo come il litio”, ha spiegato il direttore Gyucheol Lee. “Questo vuol dire che sia al catodo che all’anodo ci sono sali di vanadio a diverso stato di ossidazione, e non c’è quindi la continua trasformazione fra sale e metallo e viceversa, che avviene a ogni carica o scarica nelle altre batterie. Quel passaggio è la più grave fonte di degrado degli accumulatori esistenti”.

Infatti, le batterie al vanadio della Standard Energy, già usate in un prototipo di sistema di accumulo per la rete da 10 MWh, sarebbero praticamente eterne: dopo 20mila cicli perdono solo l’1% della capacità, contro il 20% di una al litio dopo circa 500 cicli.

E non basta; queste batterie si ricaricano in circa un quarto d’ora e hanno un’efficienza fra carica e scarica del 95%, mentre usano un elettrolita acquoso non infiammabile.

Sarebbero quindi perfette, se non fosse che il vanadio pesa molto, e quindi non è adatto per i veicoli, ma solo per gli usi stazionari, e al momento costa il doppio del litio. Ma Lee è convinto che crollerà di prezzo appena comincerà la produzione delle loro batterie su larga scala.

A proposito di elettroliti acquosi, il chimico Tianyi Ma della RMIT University di Melbourne, ha annunciato su Advanced Materials di aver trovato un modo di usare elettroliti liquidi acquosi per far funzionare batterie allo zinco e al magnesio, eliminando i difetti di questa soluzione.

Quelle batterie sarebbero molto promettenti sia per l’uso stazionario che su veicoli (quelle al magnesio, molto più leggere), se non fosse che non funzionano con gli elettroliti organici usati per quelle al litio, ma hanno invece bisogno di elettroliti a base di acqua.

Questo, come si è visto, ha il vantaggio di prevenire incendi, ma se l’elemento passa da metallo a sale e viceversa, come avviene nelle batterie al magnesio e zinco, l’elettrolita acquoso non blocca la formazione di dendriti (gli aghetti di metallo puro che portano a cortocircuiti), mentre dall’acqua si può generare, in caso di alti voltaggi, la formazione per elettrolisi di idrogeno, l’ultimo gas che uno vorrebbe si formasse in una batteria, essendo altamente esplosivo.

È per questo motivo che ancora non si vedono in giro batterie ricaricabili con quei due metalli: durano troppo poco e non sono esenti da rischi di esplosione.

Però forse è stata trovata la soluzione: una copertura dell’anodo metallico con ossido di bismuto in forma cristallina, cioè una pellicola che fa passare gli ioni metallici, ma impedisce sia la formazione dei dendriti che di idrogeno gassoso.

I prototipi creati in laboratorio hanno mostrato una grande stabilità, superiore a quella delle batterie commerciali al litio, con una capacità di quasi il 90% mantenuta dopo 500 cicli e senza perdita di potenza o di velocità di ricarica. E se quello che in laboratorio funziona si confermerà in ambito industriale il litio potrebbe avere un valido concorrente in zinco e magnesio.

Infine, la palma della ricerca più originale va a Nobuhiro Ogihara, chimico dei laboratori di ricerca Toyota, che invece di ideare batterie con nuovi e strani elementi, ha ideato una “cura” per le vecchie batterie al litio, per farle tornare quasi nuove.

Le batterie al litio vanno incontro a diversi processi di degrado, come i dendriti già citati, ma uno dei più comuni è la perdita di particelle disponibili di sali di litio, che restano bloccate in varie parti della batteria, a causa di reazioni indesiderate con gli elettrodi o l’elettrolita. Ciò conduce a una progressiva perdita di capacità.

Ogihara e colleghi hanno provato a iniettare in vecchie batterie al litio andate incontro a questo tipo di degrado, vari tipi di sali di litio, scoprendo che il litio naftalenide, una volta nella batteria, si dissocia, ricostituendo esattamente il tipo di particelle di litio necessarie, e restituendo anche elettroni al catodo.

Dopo l’iniezione, e per 100 cicli di carica e scarica, la batteria riguadagna la sua capacità originaria.

“Il metodo funziona sia su piccole batterie di laboratorio, che su quelle grandi per auto elettriche. Purtroppo, però, prima di poterlo applicare nel mondo reale bisognerà trovare un tipo di test diagnostico non distruttivo, che riesca a distinguere le batterie andate incontro al degrado per esaurimento delle particelle libere di litio, dagli altri tipi di degrado, per evitare di curare la malattia sbagliata”, dice Ogihara.