Riqualificazione energetica impianti sportivi pubblici, contributi in Piemonte

La Regione Piemonte assegna contributi per migliorare, anche dal punto di vista energetico, gli impianti sportivi pubblici. Per il bando (allegato in fondo) sono disponibili complessivamente 4.155.610 euro. Possono richiedere il contributo gli Enti locali – Province e Città Metropolitana, Unioni di Comuni, Comuni e loro consorzi – e le Organizzazioni sportive e altri Enti, […]