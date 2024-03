Tutte le statistiche del 2023 e le previsioni per il periodo 2024-2030 per il settore eolico europeo: potenza installata a terra e offshore (annuale e cumulativa), investimenti, autorizzazioni, obiettivi 2030, energia elettrica prodotta. Autore: Wind Europe Data pubblicazione: marzo 2024 Pagine: 56 Il documento è collegato all’articolo: Prove di ripartenza per l’eolico Ue: l’Italia entra […]