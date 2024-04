Verifiche di conformità del servizio di gestione dell’energia di Montecchio Maggiore (VI)

Avviso manifestazione d’interesse per affidamento diretto mediato dalla consultazione di più preventivi dell’appalto del servizio per il mantenimento della certificazione di conformità dei sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e di gestione dell’energia secondo la norma UNI EN ISO 50001:2018 del Comune di Montecchio Maggiore (VI). Periodo 2024-2026. […]