La Regione Valle d'Aosta concede contributi per l'ammodernamento dei macchinati agricoli che permettano l'introduzione di tecniche in agricoltura di precisione e per attrezzature e trattori elettrici e a biometano. Ente appaltante: Regione Valle d'Aosta. Importo: 1.672.976 € Scadenza: 17/3/2024 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Valle d'Aosta