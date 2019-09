27 Settembre 2019

Il Comune di Carugate (MI) apre un bando per l’assegnazione di aree sviluppo rete infrastrutturale per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. Il tempo di concessione è fissato in 8 anni. Importo: non dichiarato Scadenza: 19 ottobre 2019 Il bando