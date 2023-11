Al 30 settembre 2023, gli impianti installati in Italia hanno superato la soglia di un milione e mezzo (+23% rispetto alla fine del 2022) con una potenza cumulativa di circa 28,6 GW (+14%). Nei primi 9 mesi dell’anno in corso sono entrati in esercizio oltre 283mila impianti per circa 3,5 GW complessivi, più del doppio […]