Manifestazione di interesse per il recupero di aree urbane e l’arredo per la realizzazione di aree per la sosta e per la ricarica di mezzi sostenibili. Comune di Laureana di Borrello (RC). Ente appaltante: Città metropolitana di Reggio Calabria. Importo: 710.006 € Scadenza: 1/2/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]