Avviso per l’affidamento in subconcessione del servizio di ricarica elettrica area di servizio di Settimo Sud in Provincia di Torino. Codice gara: El Setsud. Ente appaltante: Satap S.p.A. Importo: 928.272 € Scadenza: 23/2/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus