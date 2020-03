25 Marzo 2020

Affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali di Cori e Giulianello. Numero di riferimento: 8249387980 II.1.2) Codice CPV principale 98371111. Affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali di Cori e Giulianello, previa progettazione, riqualificazione funzionale ed energetica e costruzione ex novo degli impianti, mediante project […]