1 Ottobre 2020

Id sintel: 129517856. Appalto per l'affidamento del servizio di fornitura calore a biomasse per le stagioni 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 presso la sede dell'Unione Montana Valsesia in comune di Varallo (VC). Importo: n.d. Scadenza: 24/10/2020 Bando – estratto (zip)