La manifestazione di interesse regionale per selezionare 10 esperti con esperienza negli ambiti della Smart Specialization Strategy, tra cui “Smart Living e Energy”. Ente appaltante: Regione Veneto. Importo: n.d. Scadenza: 16/2/2024 Avviso (pdf) Per informazioni: Regione Veneto Bandi del giorno Archivio Bandi