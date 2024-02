Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori. Concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 per il Comune di Ladispoli (RM). Importo: 14.087.141 € Scadenza: 4/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]