Bando di gara per l'affidamento diretto telematico dei lavori per rinnovo impianto fotovoltaico esistente da circa 10 kWp nel tetto del palazzo comunale "Lorenzo Menchetti" in via Settembrini n. 21 Badia al Pino, Civitella in Val di Chiana (AR). Importo: 5.459 € Scadenza: 31/10/2023