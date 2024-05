Il Pun scende ancora, ad aprile 86,80 euro/MWh

È diminuito ancora il Pun, portandosi, per la media di aprile, a 86,80 euro per MWh, il livello più basso in Italia da luglio 2021, grazie soprattutto all’apporto delle fonti rinnovabili – con vendite ai massimi di sempre – e alla flessione degli acquisti nazionali. Sono le tendenze principali rilevate dal Gme nella consueta newsletter […]