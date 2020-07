14 Luglio 2020

Bando di gara per l'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppowaves4water per nuove tecnologie per migliorare il sistema di approvvigionamento energetico e idrico all'interno dell'area naturalistica del parco di Porto Conte in provincia di Alghero. Importo: 311.721 € Scadenza: 7/8/2020