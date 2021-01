11 Gennaio 2021

Affidamento intervento di revamping per la sezione cogenerativa della centrale di Seregno (MB). Ente appaltante: Gelsia Reti srl. Importo: n.d. Scadenza: 19/2/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

