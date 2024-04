Realizzazioni di 2 impianti fotovoltaici e climatizzazione per edificio residenza universitaria di Verona

Bando di gara di manifestazione di interesse per l’affidamento per la realizzazioni di 2 impianti fotovoltaici e nuovo sistema di climatizzazione estate-inverno con fonti rinnovabili per edificio residenza universitaria in piazzale L.A. Scuro di Verona. La gara è suddivisa in 2 lotti. Ente appaltante: ESU A.R.D.S.U. VERONA Importo: 978.757 € (totale 2 lotti) Scadenza: 15/4/2024 […]