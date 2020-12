2 Dicembre 2020

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti l’opera plesso scolastico via Borsi / via Cinque Giornate a Samarate (VA) per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale. Importo: 2.715.000 € Scadenza: 15/12/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]