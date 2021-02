24 Febbraio 2021

Appalto per la realizzazione e manutenzione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 997,92 kwp nell’area tecnologica di S.A.Ba.R. S.p.A. e Novellara (RE). Ente appaltante: Servizi Ambientali Bassa Reggiana, S.A.Ba.R. S.p.A. Importo: 1.140.142 € Scadenza: 29/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

