Lavori di realizzazione nuovo impianto fotovoltaico. Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico in copertura del “Centro servizi per anziani A. Moretti Bonora” di Camposampiero (PD). Importo: 372.109 € Scadenza: 19/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus