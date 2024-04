Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da installare su terreni di proprietà del Comune di Cerchio (AQ). Importo: n.d. Scadenza: 24/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus