30 Marzo 2020

Indagine di mercato. Reperimento di soggetti privati interessati alla fornitura, installazione e la gestione su suolo pubblico di di Maggiora (NO) max n.1 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plugin con possibilità di ricarica di due veicoli contemporaneamente, mirata alla realizzazione di una capillare rete di ricarica in ambito urbano. Importo: n.d. […]