22 Gennaio 2021

Procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria e dell’infanzia a Loiri Porto San Paolo (OT). Importo: 1.947.939 € Scadenza: 15/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

