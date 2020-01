30 Gennaio 2020

Il Comune di Pettineo (ME) apre un avviso pubblico per individuare uno o più operatori economici del settore energie rinnovabili e del risparmio energetico con i quali sviluppare apposita convenzione per la fornitura, a costo zero, ai proprietari e ai conduttori di immobili ricadenti nel territorio comunale, di impianti solari termici. Importo: n.d. Scadenza: 28 […]