Lavori di installazione di ingegneria elettrica per la progettazione ed esecuzione dei lavori delle infrastrutture di ricarica di autobus elettrici nel Comune di Palermo. Importo: n.d. Scadenza: 24/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus