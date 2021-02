18 Febbraio 2021

Avviso per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva di impianti fotovoltaici presso i siti della rete di Autostrade per l’Italia S.p.A. Ente appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. Importo: 212.831 € Scadenza: 2/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

