Un Manifesto in 50 punti per migliorare la bozza del Piano Integrato Energia Clima presentata dal Mase alla Commissione europea. Il governo italiano ha scelto obiettivi non in linea con la transizione e ha delineato politiche e misure confuse, che prevedono un vero e proprio rilancio del gas naturale. Autore: WWF Data pubblicazione: novembre 2023 […]