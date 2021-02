24 Febbraio 2021

Procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizi, mediante Project Financing ad iniziativa privata (art. 183, commi 15-19 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed adeguamento normativo e per lo svolgimento del servizio di gestione comprensivo di fornitura di energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di […]

Potrebbe interessarti anche: