4 Gennaio 2021

Manifestazione di interesse per la costituzione di una short list di operatori economici cui affidare il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione del comune di Piana di Monte Verna (CE) per un periodo di 2 anni. Importo: n.d. Scadenza: 12/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

