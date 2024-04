Concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici a favore del Comune di Mezzago (MB). Ente appaltante: Provincia di Monza e della Brianza Importo: 49.900 € Scadenza: 10/5/2024 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus