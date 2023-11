Servizio di conduzione e manutenzione triennale dell’impianto di trigenerazione installato presso la sede ospedaliera Upmc-ismett Irccs a Palermo. Ente appaltante: Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione. Importo: 627.367 € Scadenza: 14/12/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus