Servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva, sugli impianti elettrici degli stabilimenti industriali, delle sedi amministrative, dei parcheggi di superficie e delle torri faro di Atac. Ente appaltante: ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità. Importo: 3.117.073 € Scadenza: 4/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus