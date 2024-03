Manutenzione ordinaria di diverse infrastrutture comunali nell’anno 2024. La gara é suddivisa in 4 lotti; lotto n. 4 manutenzione ordinaria dell’illuminazione e degli edifici comunali. Comune di Nova Levante (BZ). Importo: 13.000 € Scadenza: 3/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus