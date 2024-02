Manutenzione illuminazione dei cimiteri di San Marcello Piteglio (PT)

Avviso indagine di mercato per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse degli operatori economici interessati all’eventuale affidamento del servizio di manutenzione ordinaria alle lampade dell’illuminazione votiva dei cimiteri comunali triennio 2024- 2027. Comune di San Marcello Piteglio (PT). Importo: n.d. Scadenza: 8/3/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]