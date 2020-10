14 Ottobre 2020

Manifestazione di interesse mediante procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici in BT e MT per i poli montani del Friuli Venezia Giulia. La gara è suddivisa in suddivisa in 2 lotti. Lotto 1: manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici in BT e MT. Lotto 2: manutenzione ordinaria […]