17 Giugno 2019

L’Unione dei Comuni della bassa Romagna apre un bando di gara per l’affidamento dei lavori per il nuovo impianto di illuminazione artificiale a servizio del campo sportivo comunale in località San Potito, via dello stadio n.4. Importo: 57.032 euro Scadenza: 3 luglio 2019 Il bando