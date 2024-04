Lavori di riqualificazione energetica di un Istituto Comprensivo nel Comune di San Benedetto Val Di Sambro (BO)

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione energetica dell’Istituto Comprensivo G. Musolesi (Via G. Marconi 48/b) nel Comune di San Benedetto Val Di Sambro (BO) pr-fersr-2021-2027. Importo: 1.779.363 € Scadenza: 2/5/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus