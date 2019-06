7 Giugno 2019

Avviso pubblico per acquisizione di manifestazione d’interesse a voler partecipare ad una futura procedura di gara per interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica per il Comune di Calopezzati (CS) nell’ambito del POR Calabria Fesr-Fse 2014-2020, asse 4 obiettivo 4.1 Importo: 236.680 euro Scadenza: 24 giugno 2019 Bando(zip)