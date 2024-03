Affidamento del servizio di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione pluriennale della infrastruttura elettrica e servizio di ricarica di veicoli elettrici accessibile al pubblico per il Comune di Lucca. Importo: 320.000 € Scadenza: 9/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus