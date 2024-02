Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo approvato, relativo all’intervento di realizzazione delle infrastrutture di ricarica per autobus elettrici presso il terminal Lorenzo Natali a L’Aquila. Importo: 596.414 € Scadenza: 28/2/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno […]