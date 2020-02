18 Febbraio 2020

Manifestazione di interesse. Stipula di uno o più protocolli d’intesa per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, in regime di non esclusività, per il comune di Arcene (BG). Importo: n.d. Scadenza: 28 febbraio 2020 Bando (zip)