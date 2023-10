Avviso esplorativo per la richiesta di manifestazione di interesse per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Pavia. Ente appaltante: Fondazione Eucentre. Importo: 297.843 € Scadenza: 10/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus