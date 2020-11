30 Novembre 2020

Avviso pubblico del comune di Montecarlo (LU) per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura concorrenziale per l'affidamento della gestione servizi cimiteriali e illuminazione votiva per il periodo: 01.01.2021 – 31.12.2023. Importo: 74.400 € Scadenza: 7/12/2020 Bando (zip)