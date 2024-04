Procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023, del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto nel Comune di Gressoney-Saint-Jean (AO). Importo: 1.460.120 € Scadenza: 30/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus