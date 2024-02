Manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici per l’affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Sparanise (CE). Importo: 38.000 € Scadenza: 19/2/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus