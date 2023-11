Accordo quadro per la fornitura con consegna di trasformatori trifase MT/BT a raffreddamento naturale in olio per cabine secondarie. Comune di Reggio Emilia. Ente appaltante: Iren S.p.A. Importo: 14.168.933 € Scadenza: 4/12/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus