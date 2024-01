Fornitura di 14.000 pannelli fotovoltaici di silicio monocristallino per la costruzione di campi fotovoltaici a terra, da installare sugli impianti fotovoltaici di Agoiolo, Casalmaggiore (CR). Ente appaltante: Sei S.r.l. Importo: 2.520.000 € Scadenza: 9/2/2024 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus