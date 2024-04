Avviso di iscrizione al sistema di qualificazione ai fini della partecipazione alla procedura negoziata ad inviti per la fornitura di energia elettrica a Roma per Fer Servizi SpA. Ente appaltante: Ferservizi SpA Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Importo: n.d. Scadenza: 8/5/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]